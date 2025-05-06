Olayın başlangıcında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma hızla büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopalar, tekmeler ve yumruklar savrulurken, aralarında kadınların da bulunduğu grubun birbirlerine karşı oldukça agresif davrandıkları gözlendi.

Kavganın büyümesiyle birlikte, bir kişi burnuna aldığı darbeyle hafif yaralandı. Çevredekiler, yaşanan arbededen dolayı paniğe kapılırken, Diyarbakır Adliyesi’nin önündeki yoğunluk daha da arttı. Kavganın devam ettiği esnada, polis ekipleri adliyede görevli oldukları sırada durumu fark etti ve hızla olay yerine gelerek tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı.

Polis ekipleri, her iki gruptan da çeşitli ifadeler alarak olayın detaylarını öğrenmeye çalıştı. Olayda yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, yaralı kişinin burnuna aldığı darbeyle hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Kavga anı, güvenlik kameralarına yansıdı ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan kişilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Polis, her iki gruptan da şikayetçi olup olmadıklarını sormak için görüşmelerini sürdürüyor. Yetkililer, olayın nedenini tam olarak belirlemek amacıyla incelemelere devam ederken, kavganın daha büyük bir olay halini almadan polis müdahalesi ile sonlanması dikkat çekti.

Diyarbakır Adliyesi çevresinde yaşanan bu tür olayların, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getireceği düşünülüyor.