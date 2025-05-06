Abbas SATIR



Grup toplantısında konuşan Özel, "Bize mesaj gönderip, artık dönün, partimizde oturun, meydanlara çıkmayın, diyorlar. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Bu mektubun cevabı olacak. Yarın İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı'nda verilecektir" şeklinde açıklama yaptı.

Kimseyi Suçlamıyorum

Özgür Özel, kendisine yapılan saldırıyla ilgili hiçbir siyasetçiden şikayetçi olmadığını belirterek, "Bundan sonraki gelişme, olayın aydınlanması devlete kalmıştır. Eğer bu saldırının üstüne gidilir, sonuç alınmazsa, o zaman konuşma sırası bizde olur" dedi.