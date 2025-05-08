Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklu kaldığı süreçte X hesabından kullanamamasına yönelik çalışma başlatılması üzerine Başkan Yavaş, sosyal medya hesabını İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.

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"Adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız"

Yavaş'ın İmamoğlu'na yapılan kısıtlaya yönelik ifadeleri şöyle: "Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabına taşınan erişim engeli, sadece bir kişinin değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu'nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş