Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Elmadağ Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Nural Kuyrukçu katıldı.

Elmadağ Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasanoğlan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elmadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özdemir Bayraktar Havacılık-Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, robotikten CNC teknolojisine, kaynak uygulamalarından metal işçiliğine kadar birçok mesleki alan tanıtıldı.

Elmadağ Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara, etkinlikte yaptığı konuşmada, meslek liselerinin önemine vurgu yaptı.

Çaykara, "Savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanları bu okullar yetiştiriyor. Öğrencilerimizin projeleri ve fikirleri son derece umut vericidir. Kaymakamlık olarak bu potansiyelin arkasındayız. Meslek liseleri, Türkiye'nin üretim gücünün bel kemiğidir." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin mesleki becerilerini sergilediği stantların gezilmesi ve projelerin incelenmesiyle sona erdi.