Kayseri’de konvoy yaparak trafik düzenini bozduğu tespit edilen 6 sürücüye toplam 11 bin 916 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan ve sürücülerin tehlikeli davranışlarını gösteren görüntüler üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, sosyal medyada yer alan videolarda belirlenen 6 sürücüyü tespit ederek trafik kanununun ilgili maddeleri kapsamında toplamda 11 bin 916 liralık cezai işlem uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi