Netflix Türkiye, sevilen dizi Emily in Paris'in 5. sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. 2020 yılında izleyicilerle buluşan ve dört sezon boyunca büyük ilgi gören dizi, bu kez Paris'in yerine Roma sokaklarında hayat bulacak. Yeni sezonda, başrol oyuncusu Lily Collins'in canlandırdığı Emily Cooper karakteri, Paris'teki hayatından sonra İtalya'nın başkenti Roma'da yeni bir başlangıç yapacak.

Netflix Türkiye'nin paylaştığı duyuruya göre, dizinin yeni sezonu Roma'nın tarihi ve modern atmosferinde geçecek. Emily'nin, kariyerinde ve kişisel hayatında karşılaştığı yeni zorluklarla birlikte bu büyülü şehirdeki yolculuğu izleyicileri bekliyor. Roma'nın ikonik mekanlarında çekilecek sahnelerle dizi, daha önce görülmemiş bir görsel zenginlik sunacak.

Lily Collins, Setten İlk Fotoğrafını Paylaştı

Netflix dizi ve filmlerinin sıkı hayranları için, onlara özel içerikler sunan Tudum'da yer alan bilgiye göre,Dizinin başrol oyuncusu Lily Collins, setin ilk gününden bir selfie paylaşarak Roma'da başladıkları çekimlere dair heyecanı takipçileriyle paylaştı. Instagram üzerinden paylaştığı bu fotoğrafla Emily Cooper karakterinin yeni macerasının başladığını duyuran Collins, aynı zamanda İtalyan yakışıklı Marcello'yu canlandıran Eugenio Franceschini ile birlikte çektikleri bir video da paylaştı.

Netflix'in popüler dizisi Emily in Paris, 4. sezonuyla büyük bir başarı elde etti. Ağustos ayında yayınlanan yeni sezon, ilk dört gününde 19,9 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix Global Top 10 listesinde 1 numaraya yerleşti. Dizi, 93 ülkede Top 10 listesine girmeyi başardı ve dört hafta üst üste listede kalmayı sürdürdü.

Başrol oyuncusu Lily Collins, 5. sezon müjdesini Good Morning America programında verdi. Collins, Netflix'in içerik platformu Tudum'a yaptığı açıklamada, karakteri Emily'nin yeni aşkı Marcello (Andrea Franceschini) ile olan ilişkisinin yeni sezonda da derinlemesine işleneceğini belirtti.

Collins, “Marcello, Emily için bambaşka bir macera. Onun daha dengeli bir iş/özel hayatı olmasını istiyoruz. Şartsız bir şekilde gülümseyebilen bir Emily görmek istiyoruz,” diyerek karakterin gelişimine vurgu yaptı.