TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Emir, Önder’in bir görüşmesinde aracına yerleştirilen bir aparat nedeniyle olası bir suikast girişiminden şüphelendiğini kendisine aktardığını belirtti. Önder’in, bu konuda şikâyetçi olmadığını ancak sürece zarar vermek istemediğini söylediğini ifade eden Emir, konunun titizlikle araştırılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da grup başkan vekillerinin söz aldığı bölümde değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili "Rahmetli Sayın Sırrı Süreyya Önder'e dönük olarak suikast girişimi yapıldığına dönük kimi haberler yayılmaya başladı. Ben aslında bana emanet edilmiş bir bilgiyi paylaşmazdım buradan ama bu konular gündeme gelince bunu birkaç cümleyle dillendirme ihtiyacı içerisindeyim. Sayın Sırrı Süreyya Önder, bana da şahsi bir görüşmemizde aracına dönük olarak aracın tekerine bir aparat konulduğunu hatta resimlerini göstererek ve bunu kendisine dönük bir suikast girişimi olarak değerlendirdiğini ama bununla ilgili olarak şikayetçi olmayacağını çünkü sürece bir zarar vermek istemediğini söylemişti. Zaten Sayın Önder'i tanıyan herkes bilir ki asla kendi şahsı üzerinden bir meselesi olmayacak birisiydi ama bunun artık bu noktadan sonra netlikle bilinmesi, hassasiyetle araştırılması, üzerine gidilmesi büyük önem taşımaktadır. Burada yargımıza, savcılığa, elbette ki güvenlik güçlerine büyük görev düşüyor. Biz de buradan, onun çalışma arkadaşları olarak bu konuyu yakından takip etme sözü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ZİRAİ DON ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Genel Kurul'da grup önerilerinin görüşülmelerinin ardından, TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyona, AK Parti'den 11, CHP'den 5, DEM Parti'den 2, MHP'den 2, İYİ Parti'den 1, Yeni Yol Partisi'nden 1 milletvekili olmak üzere 22 milletvekilinden oluşacak. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ komisyonun 14 Mayıs'ta başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimini yapması için toplanması talebinde bulundu.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

TBMM Genel Kurulu, Grup Başkanvekillerinin açıklamaları, grup önerilerinin görüşmelerinin ardından kanun teklifi görüşmelerine başladı. Kanun teklifinin 18'nci maddesi üzerinde görüşmeler sürüyor.