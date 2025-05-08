Başkanlığını Gülden Danışman’ın yaptığı Türk-Fransız Kültür Derneği etkinliklerini sürdürüyor.
Nobel İlaç Sanayinin sponsorluğunda TRT ses sanatçısı ve şeflerinden Hasan Eylen yönetimindeki Hoş Sadâ Korosu muhteşem bir konser verdi.
İLGİYLE İZLENDİ
Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Konser Salonundaki konser büyük bir ilgiyle izlendi.
Konser sonunda Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanı Gülden Danışman, Nobel Şirketinin sahibi Hasan Ulusoy ve Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları Müdiresi Ayşe Başçavuşoğlu'na teşekkür belgesi verdi.
DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR
Türk-Fransız Kültür Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri Vera Erdinç Ahmet Özdemir Ayşe Kıran Asuman Kandur Koro Şefi Hasan Eylen, sanatçılara, Hasan Ulusoy’a ve Ayşe Başçavuşoğlu’na teşekkür etti.