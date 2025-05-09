Kızılcahamam Belediyesi’nin Sıfır Atık Eğitim Alanı, Anneler Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik gerçekleşti.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan şu ifadelere yer verildi:

"Millet Bahçesi Sıfır Atık Eğitim Alanımızda, Perihan Erdoğan İlkokulu 2-A sınıfı lisansı ve değerli öğretmenleri ile anlamlı bir Anneler Günü etkinliği gerçekleştirildi. Minik eller, atık ürünleri ve yumurta kolilerinden çiçek buketi tabloları yaparken sıfır atığın öğrendiğini keşfeder. Bilgilendirici sohbetlerle çevre bilinçlerini güçlendirdiler, seramızı gezip doğallıklarını aydınlatmayı tanıdılar ve kompost makinelerimizin nasıl çalıştığını geliştirdiler. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için kullandığımızla attığımız bu güzel adım, öğretmenimizin ve görevlilerimizin sevgi dolu rehberliğiyle daha da anlam kazandı."

Millet Bahçesi Sıfır Atık Eğitim Alanımızda, Perihan Erdoğan İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri ve değerli öğretmenleri ile anlamlı bir Anneler Günü etkinliği gerçekleştirdik.



Minik eller, atık kutuları ve yumurta kolilerinden çiçek buketi tabloları yaparken sıfır atığın önemini… pic.twitter.com/G6mH4ycZaj — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 8, 2025