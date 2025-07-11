Helikopterle ilçeye ulaşan Erdoğan, burada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından toplantının gerçekleştirileceği otel yerleşkesine geçti.

AK Parti'nin geleneksel hale gelen bu kampı, partinin son siyasi gelişmeleri değerlendirmesi, yerel seçim sonuçlarını analiz etmesi ve önümüzdeki dönem yol haritasını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. Kızılcahamam’daki kampın, hem parti teşkilatları arasında istişareyi güçlendirmesi hem de karar alma süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın saat 10.00’da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Program boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları ve parti kurmayları, ekonomi, dış politika, yerel yönetimler ve seçim stratejileri gibi başlıklarda sunumlar yapacak.

Toplantı sonunda Erdoğan’ın değerlendirme konuşmasıyla kampın tamamlanması bekleniyor.