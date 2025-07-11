Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 27,15 puan artışla tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 113,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,63 ile iletişim sektörü oldu.

Gündem: Trump'ın tarifeleri ve Fed beklentisi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları ve Fed'in faiz indirimi sinyalleri yatırımcıların odağında yer aldı. Bu gelişmeler, küresel ölçekte risk iştahını da artırdı.

Cari açık verisi açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 684 milyon dolar açık verdi. Ancak altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

Takas tarihi ertelendi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerin takası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.

Uzman görüşü: Teknik seviyeler ne diyor?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde bütçe dengesi ve Konut Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde:

10.400 ve 10.500 puan seviyeleri direnç, Öğretmenlerden TÜRK-İŞ’e çağrı: “10 No’lu İş Kolu değişmeli” İçeriği Görüntüle

10.200 ve 10.100 puan ise destek olarak öne çıkıyor.

Muhabir: Tunahan Kükürt