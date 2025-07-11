Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Müdahale havadan ve karadan yapılıyor

Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına:

2 uçak

2 helikopter

Çok sayıda kara ekibi

ile hem havadan hem de karadan yoğun şekilde devam ediliyor.

Alevler Yaklaşıyor: Sofuköy Mahallesi Tahliye Ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ederken, Sofuköy Mahallesi için tahliye kararı alındı. Alevlerin yerleşim alanına yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşlardan evlerini boşaltmalarını istedi.

Mahalle sakinleri, hayvanlarını ahırlardan çıkararak güvenli bölgelere taşımaya başladı. Yangın bölgesine takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, söndürme çalışmalarına 5 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 15 itfaiye aracı ile aralıksız devam ediliyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler zamanla yarışıyor.

Rüzgâr söndürmeyi zorlaştırıyor

Yetkililer, bölgedeki rüzgarlı hava koşullarının, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi. Ekipler yangının yayılmasını önlemek için hem havadan hem de arazözlerle karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR / ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)