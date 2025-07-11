Quick Sigorta ve yerel yönetim iş birliğiyle, Kelkit Vadisi'nin afetlere hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla Koyulhisar'da inşa edilen “Yurdagül Uluçeçen ve Erol Uluçeçen İtfaiye Hizmet Binası” törenle açıldı.

Açılışta, geçtiğimiz yıl teslim edilen tam donanımlı itfaiye aracıyla birlikte bölgenin acil müdahale gücü daha da güçlendirilmiş oldu.

Kamu ve Özel Sektör El Ele

Açılış törenine Sivas Vali Yardımcısı Halil İbrahim Yeşilyurt, Maher Holding yöneticileri ve Quick Sigorta acenteleriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Yeşilyurt:

“Bu yatırım sadece bir bina değil, aynı zamanda güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği örneği. Koyulhisar’ın afetlere müdahale kapasitesi ciddi oranda artmış oldu.” dedi.

Yaklaşık 65 milyon TL’ye mal olan tesiste, afet koordinasyon merkezi, dinlenme ve yönetim alanları yer alıyor.

“Bir Karıncanın Yanmasını Engellemek Bile Yeter”

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, yatırımın reklam amacı taşımadığını vurgulayarak:

“İsmimizi sadece görünür olmak için değil, kalite ve sorumluluk çizgimizi taşımak için yazıyoruz. Amacımız, bir karıncanın bile yanmasına engel olmak.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Devam Edecek

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, yatırımlarının yalnızca fiziksel değil aynı zamanda sosyal yönü olduğunu belirterek:

“Sigorta sektörü için önleyici çalışmalar şart. Bu tesis, sektördeki sosyal sorumluluk anlayışının canlı bir örneğidir.” dedi.

Daha önce Gaziantep ve Alanya’da okul ve yurt yatırımları yapan Maher Holding, Anadolu'daki bu projeleri “toplumsal miras” olarak tanımlıyor.

Dayanışmanın Simgesi

Koyulhisar’da açılan bu modern itfaiye binası, yalnızca bir yapı değil; dayanışma, sosyal duyarlılık ve afetlere hazırlığın sembolü oldu. Sigorta sektörünün sosyal sorumluluk misyonunu güçlendiren bu yatırım, Türkiye'nin dört bir yanında benzer projelere ilham veriyor.