Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir evde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak 7 eve daha sıçradı. Yangında toplam 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine bir helikopter de havadan destek verdi. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının etkisiyle bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yangının başladığı ilk andan itibaren tüm belediye ekiplerimiz sahadaydı. Ateş sadece evleri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Ancak birlik ve dayanışma ruhumuzla bu yarayı da birlikte saracağız. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için seferber olduk.”

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.