Yapılan açıklamaya göre Kızılcahamam'da 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev yapacak nöbetçi eczaneler:

  • Pazartesi: Erdoğan Eczanesi – 📞 312 736 39 49

  • Salı: Kadir Eczanesi – 📞 312 736 64 64

  • Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 📞 312 358 04 01

  • Perşembe: Kerim Eczanesi – 📞 312 736 11 95

  • Cuma: Alp Eczanesi – 📞 312 736 64 70

  • Cumartesi: Nane Eczanesi – 📞 312 736 66 99

  • Pazar: Serenay Eczanesi – 📞 312 736 68 88

Muhabir: Haber Merkezi