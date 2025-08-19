Yapılan açıklamaya göre Kızılcahamam'da 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev yapacak nöbetçi eczaneler:

Pazartesi: Erdoğan Eczanesi – 📞 312 736 39 49

Salı: Kadir Eczanesi – 📞 312 736 64 64

Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 📞 312 358 04 01

Perşembe: Kerim Eczanesi – 📞 312 736 11 95

Cuma: Alp Eczanesi – 📞 312 736 64 70

Cumartesi: Nane Eczanesi – 📞 312 736 66 99

Pazar: Serenay Eczanesi – 📞 312 736 68 88