Yapılan açıklamaya göre Kızılcahamam'da 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev yapacak nöbetçi eczaneler:
Pazartesi: Erdoğan Eczanesi – 📞 312 736 39 49
Salı: Kadir Eczanesi – 📞 312 736 64 64
Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi – 📞 312 358 04 01
Perşembe: Kerim Eczanesi – 📞 312 736 11 95
Cuma: Alp Eczanesi – 📞 312 736 64 70
Cumartesi: Nane Eczanesi – 📞 312 736 66 99
Pazar: Serenay Eczanesi – 📞 312 736 68 88
