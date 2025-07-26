Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ağaçlık bir bölgede yangın çıktığı bildirildi. Vatandaşlar tarafından, paylaşılan görüntülerde, alandan yükselen dumanlar dikkat çekti. Yangını fark eden bir vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği videoyu yetkililerle paylaşarak ihbarda bulundu.

Yangının çıkış nedeni ve kapsamı henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili resmi makamlardan açıklama bekleniyor. Görüntülerin ardından bölgeye ekiplerin gittiği ifade ediliyor.

Yangınla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.