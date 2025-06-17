Kızılcahamam Belediyesi, 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında bölgede nöbetçi olacak eczanelerin listesini duyurdu. Hafta boyunca her gün farklı eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.
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Pazartesi: Merve Eczanesi (0312 736 13 32)
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Salı: Kadir Eczanesi (0312 736 64 64)
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Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi (0312 358 04 01)
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Perşembe: Kerim Eczanesi (0312 736 11 95)
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Cuma: Alp Eczanesi (0312 736 64 70)
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Cumartesi: Nane Eczanesi (0312 736 66 99)
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Pazar: Serenay Eczanesi (0312 736 68 88)
#Kızılcahamam'da Haftalık #NöbetçiEczane Çizelgesi💉June 16, 2025
Sağlıklı Günler Dileriz...#KızılcahamamBelediyesi pic.twitter.com/1tQ7zbniB0
Muhabir: Haber Merkezi