Kızılcahamam Belediyesi, 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında bölgede nöbetçi olacak eczanelerin listesini duyurdu. Hafta boyunca her gün farklı eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

  • Pazartesi: Merve Eczanesi (0312 736 13 32)

  • Salı: Kadir Eczanesi (0312 736 64 64)

  • Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi (0312 358 04 01)

  • Perşembe: Kerim Eczanesi (0312 736 11 95)

  • Cuma: Alp Eczanesi (0312 736 64 70)

  • Cumartesi: Nane Eczanesi (0312 736 66 99)

  • Pazar: Serenay Eczanesi (0312 736 68 88)

Muhabir: Haber Merkezi