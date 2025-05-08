CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrencilerin karşılaştığı yapısal ve hizmet temelli sorunları gündeme taşıdı. Tanal, öğrencilerin özellikle kütüphane kullanımına ilişkin önemli sorunlar yaşadığını belirtti. Kütüphane tuvaletlerinde hijyen eksikliği olduğunu, kütüphanelerin sabah geç açılıp akşam erken kapandığını ve resmi tatillerde tamamen kapalı olması nedeniyle bilgiye erişimin engellendiğini ifade etti.

KYK Yurtlarında Asansörler Arızalı, Su Kesintileri Bitmiyor

Tanal, KYK yurtlarında yaşayan öğrencilerin asansör arızaları nedeniyle sıkıntı yaşadığını, bazı asansörlerin uzun süredir devre dışı kaldığını belirtti. Ayrıca Amine Hatun Kız Yurdu’nda yaşanan su kesintilerinin sürekli hale geldiğini ve öğrencilerin bu temel hizmetlere erişimde ciddi zorluklar yaşadığını vurguladı.

Ücretsiz Ring Hizmeti Yok, Ücretli Minibüsle Ulaşım Sağlanıyor

Kampüs içi ulaşımda da sıkıntı yaşandığını belirten Tanal, öğrencilerin üniversite içinde ulaşımı sağlayabilecek ücretsiz ring servisi bulunmadığını, bu nedenle ücretli minibüslerle ulaşım sağlamak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Bu durumun özellikle ekonomik olarak zorlanan öğrenciler için büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Veteriner Fakültesi Öğrencileri ‘İntern Hekim’ Statüsü Talep Ediyor

Gündeme taşınan en önemli konulardan biri ise, Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin “intern hekim” statüsü talebi oldu. Tanal, veteriner hekimlerin halk sağlığının temel unsurlarından biri olduğunu hatırlatarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı YÖK Kanunu ve Anayasa’nın 2. ve 56. maddeleri uyarınca veteriner hekimlerin sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrenciler, tıp ve diş hekimliği bölümlerinde olduğu gibi, staj dönemlerinde maaşlı olarak görev yapma hakkının kendilerine de tanınmasını istiyor.

Tanal, eğitim, sağlık ve güvenliğin anayasal haklar olduğunu hatırlatarak, bu temel alanlarda yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. İlgili kurumlara çağrıda bulunan Tanal, üniversitelerde yaşanan bu tür sıkıntıların bilimsel gelişimin önüne geçtiğini ve gençlerin üniversite yaşamında insani koşullarda eğitim almasının sağlanması gerektiğini belirtti. “Vanlı öğrenciler yalnız değildir. Bu sorunların takipçisiyiz” diyerek sözlerini tamamladı.