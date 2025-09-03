Motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,05 TL zam yapılması bekleniyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında yeni artışlara neden oluyor. Son yapılan zamla birlikte, motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 54,26 TL’ye, Ankara ve İzmir'de ise 55 TL seviyelerine yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir artış öngörülmüyor.

Güncel Motorin Fiyatları (03 Eylül 2025 itibarıyla):

İstanbul: 52,21 TL → 54,26 TL (beklenen)

Ankara: 52,73 TL → 54,78 TL (beklenen)

İzmir: 52,85 TL → 54,90 TL (beklenen)