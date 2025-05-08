21 Nisan’da hayatını kaybeden Papa Franciscus’un ardından başlayan Konklav süreci, bugün yapılan oylamayla sona erdi. Kardinaller, seçimlerin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papanın ismini belirledi.

133 kardinalin katıldığı seçimde, yeni papanın en az 89 oyun desteğiyle seçildiği belirtiliyor. Beyaz dumanın yükselmesinin ardından gözler Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasına çevrildi. Vatikan geleneğine göre, seçilen papa burada dünyaya tanıtılacak.

Yeni papayı, Kardinal Dominique Mamberti, Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” sözleriyle duyuracak. Papanın ismi ve seçtiği unvan da bu açıklamayla birlikte ilan edilecek.

Katolik dünyasında büyük merakla beklenen yeni papa, hem Vatikan Devlet Başkanı hem de 1,3 milyar Katoliğin ruhani lideri sıfatını üstlenecek.

Yeni Papa Kim Olacak?

Yeni papanın kim olduğu sorusu, dünyanın dört bir yanındaki Katolikler ve dini gözlemciler tarafından merakla bekleniyor. Sistine Şapeli'nden yükselen beyaz dumanın ardından, Vatikan'dan gelecek resmi açıklama tüm dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor. Kısa süre içinde yeni papa ile ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

Adaylar arasında dikkat çeken isimler şunlar:

Pietro Parolin: Vatikan’ın devlet sekreteri olarak görev yapıyor ve papalık görevine en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

Luis Antonio Gokim Tagle: Filipinler'den gelen Tagle, Katolik dünyasında güçlü bir takipçi kitlesine sahip.

Fridolin Ambongo Besungu: Kongo'dan gelen ve Afrika'da büyük saygı gören bir diğer önemli aday.

Peter Kodwo Appiah Turkson: Gana’dan gelen Turkson, Afrika kökenli ilk papa olma potansiyeline sahip önemli bir figür.

Papa nasıl seçiliyor? İşte adım adım papa seçimi süreci (Konklav) Katolik dünyasında Papa’nın seçimi oldukça köklü ve sıkı kurallarla belirlenmiş bir süreçtir. Papa’nın hayatını kaybetmesi veya istifa etmesi durumunda devreye giren bu süreç, “Konklav” adı verilen özel bir toplantıyla yürütülür. İşte papa seçiminin adım adım işleyişi: “Sede Vacante” Dönemi Başlar

Papa’nın ölümü ya da istifasının ardından papalık makamı boş ilan edilir. Bu duruma Latince "Sede Vacante" (Boş Taht) denir. Bu dönemde Vatikan Devleti’ni Kardinaller Koleji yönetir, ancak yeni papa seçilene kadar büyük kararlar alınmaz. Konklav Süreci Başlar

Papa’yı seçme yetkisine sahip olanlar, 80 yaşını geçmemiş Kardinallerden oluşan seçici Kardinaller Koleji’dir. Bu sayı genelde 120 civarındadır. Kardinaller, seçim için Sistine Şapeli’ne kapanır. Bu sürece Konklav denir ve kelime anlamı “kilit altında” demektir. Yemin ve Gizlilik

Kardinaller, seçim sürecinde dış dünyayla tüm bağlantılarını keser. Elektronik cihazlar yasaktır. Seçim başlamadan önce her kardinal gizliliğe yemin eder. Oy verme işlemleri tamamen gizlidir. Oylama Süreci

Seçim, her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda günde dört oy şeklinde yapılabilir. Adaylardan birinin Papa seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk (genelde 86-89 oy) alması gerekir. Oylama gizli pusulalarla yapılır. Dumanla İşaret Verilir

Her oylama sonunda sonuçlar, Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan dumanla dış dünyaya duyurulur: Siyah duman (fumata nera): Papa henüz seçilmedi. Beyaz duman (fumata bianca): Yeni papa seçildi! Yeni Papa Kabul Eder ve İsim Seçer

Bir aday yeterli oyu aldığında, kendisine “Papa olmayı kabul ediyor musunuz?” sorusu yöneltilir. Kabul ederse, yeni papa olur ve bir Papa adı (örneğin Franciscus, Benedictus) seçer. “Habemus Papam” Duyurusu

Yeni papa seçildikten kısa süre sonra Aziz Petrus Bazilikası’nın locasından, “Habemus Papam (Bir papamız var)” sözleriyle tüm dünyaya duyurulur. Ardından yeni papa halka ilk selamlamasını yapar ve “Urbi et Orbi” (Şehre ve Dünyaya) mesajını verir.

Geçmişteki Seçimler

Katolik Kilisesi’ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan oldu. Ancak, son yıllarda yapılan papalık seçimlerinde değişim gözlemlenmeye başlandı. 2013 yılındaki Konklav'da, Arjantinli Jorge Mario Bergoglio, yani Papa Francis, seçilen ilk Amerika kıtasından papa olmuştu. Bu, Katolik dünyasında tarihi bir dönüm noktasıydı.