Papa Leo XIV, doğum adıyla Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi'nin başı ve Vatikan Şehir Devleti'nin hükümdarı olarak göreve başladı. Papa Leo XIV, Kuzey Amerika'dan doğan ilk papa olarak tarihe geçti.

Yeni Papa Leo XIV Kimdir?

Papa Leo XIV, 14 Eylül 1955’te Chicago, Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya geldi. Katolik Kilisesi’ndeki yolculuğu, Augustinian Tarikatı’nda çalışarak başladı. Peru'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2015-2023 yılları arasında Peru'nun Chiclayo Piskoposu olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında ise Aziz Augustine Tarikatı'nın başrahibi olarak görev yaptı.

2023 yılında Papa Francis tarafından, Piskoposlar Dicastery’sinin valisi ve Latin Amerika Papalık Komisyonu başkanı olarak atandı. Bu atama, onu potansiyel bir papalık adayı olarak daha fazla tanınan bir figür haline getirdi. Papa Francis'in ölümünün ardından yapılan papalık konklavında, Kardinal Prevost, papalık seçiminde önde gelen adaylardan biri olarak adlandırılıyordu.

Papa Leo XIV’ün Seçimi

8 Mayıs 2025’te yapılan seçimle, Leo XIV adıyla papalık görevine başlayan Prevost, ilk kez Kuzey Amerika kökenli bir papa olarak kilisede yeni bir dönemin habercisi oldu. Papa Leo XIV, Vatikan’daki önemli liderlik rollerinden biri olan Piskoposlar Dicastery’sinin prefekti olarak, 2023’teki atanmasının ardından potansiyel bir papalık adayı olarak gündeme gelmişti.

Vatikan'daki Yeni Dönem

Papa Leo XIV'ün seçilmesi, Katolik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Papa Francis'in ardından gelen bu yeni lider, özellikle Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da geniş bir takipçi kitlesine sahip. Leo XIV, Papa Francis'in ölümünün ardından, Vatikan'da önemli bir değişim ve yenilik arayışı içinde olan Katolikler için büyük bir umut kaynağı olarak görülüyor.