Ankara Kent Konseyi Trafik Ulaşım Çalışma Grubu ve Dijital Dönüşüm Meclisi tarafından organize edilen etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirildi. Konferansta, kent içi ulaşımda güvenli, sürdürülebilir ve teknolojik çözümlerin önemi vurgulandı.

Ankara Kent Konseyi Trafik Ulaşım Çalışma Grubu ile Dijital Dönüşüm Meclisi tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Ulusal Trafik Haftası Konferansı, trafik güvenliği, akıllı ulaşım sistemleri ve farkındalık çalışmalarını odağına aldı.

Konferans, sürücüler ve yayalar arasında trafik bilincini artırmak, şehir içi ulaşımda güvenli ve sürdürülebilir çözümleri tartışmaya açmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, akıllı ulaşım teknolojilerinin önemi, kent içi trafik düzenlemeleri ve dijital dönüşümün ulaşım sistemlerine katkısı gibi başlıklar ele alındı.

Ulusal Trafik Haftası kapsamında düzenlenen konferans, sadece teknik çözümlere değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve sorumluluk anlayışına da dikkat çekti. Katılımcılar, trafikte bireysel farkındalığın ve kamu-yerel iş birliğinin hayati rol oynadığına vurgu yaptı.

Etkinlik, hem uzman görüşlerini hem de vatandaşın sahadaki deneyimlerini buluşturarak trafik güvenliğini geliştirmeye yönelik önemli bir platform sundu.