M. UMUT KARAKÜLAH

Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Vakıflar Haftası dolayısıyla gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Vakıf medeniyetinin köklerinden bugüne uzanan büyük bir manevi miras olduğunu vurgulayan Sarıtoprak, vakıfların toplum hayatındaki yerine, iş dünyasıyla ilişkisine ve geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“VAKIF, İNSANI MERKEZE ALAN BİR HAYAT FELSEFESİDİR”

Vakıf anlayışının sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir değer olduğunu vurgulayan Sarıtoprak, “Vakıf; insanın elindekini karşılık beklemeden paylaşması, hayırda yarışmasıdır. Bu anlayış; bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, hatta vicdanımızın temelidir. Ecdadımız, camiden medreseye, kervansaraydan aşevine kadar hayatın her alanına dokunan sayısız vakıf kurmuştur. Bugün hâlâ ayakta kalan bu eserler, vakıf ruhunun kalıcı gücünü ortaya koymaktadır.” dedi.

“VAKIFLAR, SOSYAL ADALETİN SİGORTASIDIR”

Toplumların refah düzeyini artırmada ve sosyal adaleti sağlamada vakıfların tarihsel rolüne değinen Sarıtoprak, “Bir toplumda sadece devletin değil, sivil toplumun ve özellikle vakıfların da sosyal sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Vakıflar, ihtiyaç sahibine ulaşan görünmez bir el gibidir. Bu yönüyle sosyal adaletin ve toplumsal huzurun sigortasıdır.” ifadelerini kullandı.

“TÜSİAV OLARAK VAKIF KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA KARARLIYIZ”

TÜSİAV’ın bu kültürü yaşatma konusundaki misyonunu da anlatan Sarıtoprak, “Sanayicilerimiz, iş insanlarımız kazandıkça paylaşmayı bilmeli. Biz de TÜSİAV olarak hem üyelerimizle hem genç girişimcilerimizle bu bilinci yaşatmaya çalışıyoruz. Eğitime, kültüre, bilim ve sosyal projelere destek vererek bu medeniyet mirasına sahip çıkıyoruz.” dedi.

“YENİ NESİLLERE VAKIF BİLİNCİNİ AKTARMALIYIZ”

Sarıtoprak, genç kuşaklara da çağrıda bulundu: “Yeni nesillere sadece maddi başarıyı değil, manevi değerleri de öğretmeliyiz. Vakıf ruhunu anlatmalı, paylaşmanın güzelliğini yaşatmalıyız. Çünkü bu ruh, bizi biz yapan değerlerin en başında gelir. Bu anlamlı haftada, tüm vakıf emekçilerini, hayırseverleri ve gönüllüleri sevgi ve minnetle selamlıyorum. Vakıflar Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”