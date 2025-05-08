Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında vincin devrilmesi sonucu meydana gelen iş kazasında üç işçi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlatırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi inşaatın ruhsat durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, vincin devrilmesi sırasında sepet kısmında bulunan iki işçi ve yere düşen parçanın çarptığı bir başka işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu inşaatın imar planına aykırı yapılaşma gerekçesiyle daha önce ruhsatının iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, inşaat alanının 4 Mart 2025 tarihinde tutanakla mühürlendiği ve bu alanda izinsiz çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Belediyeden Ruhsat İptali ve Yasal Süreç Açıklaması

Belediyenin ilgili birimleri tarafından alanda gerekli incelemelerin başlatıldığı, çalışmalar tamamlandıktan sonra yasal süreçlerin işletileceği bildirildi.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı inşaatın imar planına aykırı yapılaşmaları olduğu gerekçesiyle, inşaat ruhsatlarının 3 Mart'ta İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı oluru ile iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"4 Mart 2025 tarihli 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı Tutanağı ile mühürlenmiş olan Çankaya ilçesi, 13911 Ada 16 nolu parseldeki inşaat alanında 'mühür fekki' yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken iş kazası meydana gelmiştir. Hem Zabıta Daire Başkanlığı hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız gerekli tespitleri yapmak üzere inşaat alanında çalışma başlatmışlardır. Çalışmalar tutanağa bağlandıktan sonra ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."