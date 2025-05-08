Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğrencileri, şiddete uğrayan kadınların anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıyor. “MÜLKİYE-ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLAR ANISINA HATIRA ORMANI” adıyla başlatılan proje, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıyor.

Mülkiye kadın öğrencileri, şiddet mağduru kadınların anısını yaşatmak adına Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde 20 dönümlük bir alanda 2.000 fidan dikmek için harekete geçti. Proje, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığı artırmayı ve kadın haklarının korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Dikim töreni, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Etkinlik, Mülkiye öğrencileri, öğretim üyeleri, Mülkiyeliler Birliği mensupları, siyasetçiler, belediye başkanları ve şiddet karşıtı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Katılımcılar, şiddete uğrayan kadınların anısını yaşatırken, doğaya da katkı sağlayacak.

Mülkiye öğrencilerinin başlattığı bu anlamlı girişim, kadınların haklarının korunmasına yönelik güçlü bir mesaj veriyor. Projenin, şiddete karşı duyarlılığı artırarak toplumsal bilinci yükseltmesi amaçlanıyor. Ayrıca, ağaç dikimiyle doğaya katkı sağlanarak çevresel farkındalık da oluşturulacak.