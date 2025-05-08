Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, geçen yıl Irak'a yaptığı ziyaretle ilişkilerin ciddi bir ivme yakaladığını, Sudani'nin ortaya koyduğu irade ve vizyonun bu noktaya gelinmesinde çok önemli rol oynadığını söyledi.

İlişkileri güçlendirerek devam ettireceklerini ifade eden Erdoğan, "Değerli kardeşim ile az önce Türkiye-Irak ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda imzaladık. Şu gerçeği büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Irak ile ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz." diye konuştu.

"Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizdik"

Erdoğan, Irak'ın huzur ve istikrarını hiçbir zaman Türkiye'den ayrı tutmadıklarını ifade etti.

Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele işbirliği üzerinde önemle durduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının tekrar altını çizdik. Irak ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 18 milyar dolara yaklaştı. Ancak potansiyelimizin çok daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu anlayışla çabalarımızı sürdürüyoruz.

Kalkınma Yolu Projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde, projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız Su Çerçeve Anlaşması ve tesis ettiğimiz iş birliği mekanizmaları marifetiyle altyapının ıslahı dahil olmak üzere Irak ile ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklanıyoruz. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz."

"Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum"

Erdoğan, özellikle elektrik alanında derinleşen işbirliğini doğal gaz ve enerjinin diğer alanlarına teşvik etme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile ayrıca bankacılık, sanayi, eğitim ve yükseköğretim gibi diğer alanlardaki işbirliğini de ele alarak bu konularda atabilecekleri ilave adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Erdoğan, Sudani'nin basiretli yaklaşımı sayesinde Irak'ın bölgedeki istikrara önemli katkılarda bulunduğunu memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

Irak'ın Suriye'yle iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölgenin istikrar ve huzuru bakımından çok önemli olduğuna inandığını ifade eden Erdoğan, bu konuda Irak'la çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de başlattığı, sonrasında Lübnan'a ve Suriye'ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçlarının ortada olduğunu belirterek, İsrail'in bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannettiğini, bunun ham bir hayal olduğunun zamanla daha net görüleceğini kaydetti.

İsrail'in insani yardım girişlerini tamamen durdurmasıyla Gazze'deki açlık tehlikesinin artık kitlesel ölümlere varacak vahim boyutlara ulaştığına işaret eden Erdoğan, "İsrail üzerindeki baskının artırılması dahil elimizden geleni yapmamız gerektiği hususunda aziz kardeşimle mutabık kaldık. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına ve devletine bir kez daha başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

"Her türlü gayreti gösteriyoruz"

Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le önemli bir telefon görüşmelerinin olduğunu hatırlatarak, Cammu Keşmir'deki menfur terör saldırısına ilişkin Pakistan'ın uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifini kıymetli bulduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak ateşe benzin dökenlerin olmasına rağmen biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi, diyalog kanallarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Irak'ın birlik ve bütünlüğünün savunucusu olan Türkmenler tüm zorluklara karşı bugün de hem Irak'ın hem Irak-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Kardeşim Sudani'nin Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki hassasiyetini takdirle karşılıyorum. Heyetinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı kardeşime de yer vermesini özellikle anlamlı buluyorum. Rabb'im Türkiye-Irak kardeşliğini daim ve kaim eylesin diyorum."

Sudani'ye ziyareti için teşekkür eden Erdoğan, istişarelerinin ve aldıkları kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.