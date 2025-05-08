BYD, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirdiği SEAL modelinin "Design" versiyonunu mayıs ortasından itibaren satışa sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye pazarı için özel olarak geliştirdiği SEAL modelinin "Design" versiyonunu, mayıs ortasından itibaren satışa sunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Türkiye’deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. D segmentinde yer alan yüzde 100 elektrikli sportif sedan modeli SEAL’in daha önce piyasaya sürülen dört tekerlekten çekişli "Excellence" versiyonunun ardından, arkadan itişli ve 160 kilovatlık (218 beygir) motor gücüne sahip "Design" donanım seviyesi de satışa çıkacak.

Sadece Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen SEAL Design modeli, tanıtım dönemine özel olarak 1 milyon 850 bin TL tavsiye edilen satış fiyatıyla BYD bayilerinde yerini alacak.

460 Kilometre Menzil ve Gelişmiş Donanım

Yeni SEAL Design, 0’dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede ulaşabiliyor. 61,4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP normlarına göre 460 kilometre menzil sunan araç, DC hızlı şarj özelliğiyle bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 26 dakikada doldurabiliyor.

Model, 18 inçlik sportif jantlarının yanı sıra "Buz Mavisi", "Atlantis Grisi", "Bulut Grisi", "Gece Siyahı" ve "Saf Beyaz" olmak üzere beş farklı dış renk ve iç mekânda siyah ya da açık mavi vegan deri döşeme seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.

Donanım ve Güvenlik Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Araçta elektrikli dönebilir 15,6 inç multimedya ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, panoramik görüş kamerası, ısıtmalı deri direksiyon simidi, havalandırmalı ön koltuklar ve 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi bulunuyor.

BYD SEAL Design modeli, bağlantılı servislerle çalışan “BYD Mobil” uygulaması sayesinde uzaktan menzil takibi, şarj durumu kontrolü, klima ve koltuk ısıtma ayarı gibi birçok özelliğin cep telefonu üzerinden yönetilmesine imkân sağlıyor. Model ayrıca uzaktan yazılım güncellemelerini destekleyen OTA (Over-the-Air) teknolojisi ile donatılmış durumda.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında ise ön çarpışma uyarısı, otonom acil fren, şerit takip ve değiştirme asistanları, trafik işareti algılama sistemi, akıllı hız sabitleyici gibi güvenlik teknolojileri yer alıyor.

“Türk Tüketicileri İçin Önemli Bir Alternatif”

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, SEAL modelinin Aralık 2024’te AWD (dört çeker) versiyonunun piyasaya sunulduğunu hatırlatarak, “Mayıs itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye’ye özel olarak üretilen 160 kW’lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Lansman dönemine özel fiyatıyla BYD SEAL Design, yüzde 10 ÖTV dilimindeki bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak” ifadelerini kullandı.