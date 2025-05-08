Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde zirai don nedeniyle zarar gören fındık bahçelerini ziyaret etti.

Bayraktar, üreticilerle bir araya gelerek sahada incelemelerde bulundu ve çiftçilerin zararlarının telafisi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem ile birlikte hasar tespiti gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ziyaret sırasında Ziraat Odası başkanları, meclis üyeleri ve üreticilerle de görüşen Bayraktar, yaptığı basın açıklamasında “Zarar gören çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zirai Don Nedir? Tarım ürünlerine etkileri neler?

Tarım sektörünü doğrudan etkileyen en önemli iklimsel risklerden biri olan zirai don, hava sıcaklığının bitkilerin zarar görebileceği düzeye inmesiyle ortaya çıkan meteorolojik bir olaydır. Genellikle ilkbahar başı ve sonbahar sonlarında görülen zirai don, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açabiliyor.

Zirai don, özellikle gece saatlerinde sıcaklığın 0°C’nin altına düşmesiyle bitkilerdeki suyun donmasına neden olur. Bu durum, bitki hücrelerinin yapısının bozulmasına ve dokuların zarar görmesine yol açar. Don olayından en çok etkilenen ürünler arasında meyve ağaçları, sebzeler, fındık ve üzüm gibi hassas tarım ürünleri yer alıyor.

Zirai donun etkileri arasında:

Çiçek ve tomurcuklarda kuruma ve dökülme,

Yeni sürgünlerde yanık görünümü,

Meyve ve yapraklarda lekelenme, şekil bozukluğu ve dökülme,

Verim kaybı ve ekonomik zarar öne çıkıyor.