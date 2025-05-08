TBMM'de, 'Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi' düzenlendi. Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen zirve 5 panelden oluştu. İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir ise 'Yapay Zekanın İşgücü Piyasasındaki Etkileri ve Sektörel Uygulamaları' başlıklı panele katılım sağladı. Burada konuşan Özdemir, "Yapay zeka, diğer teknolojik gelişmelerden farklı olarak sanayi devrimi gibi hayatın tüm alanlarını etkileyecek; şimdiden etkilemeye başladı bile. Bu alanların da başında, şüphesiz, yüzde 50’den fazlasıyla aslında en çok iş gücü piyasalarının etkileneceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA YENİ MESLEKLER ORTAYA ÇIKARACAK'

Yapay zekanın yeni meslekler ortaya çıkaracağını vurgulayan Özdemir, "Genel yaklaşıma göre, kimilerine göre yapay zeka özgürleştirilerek insanlığın sonunu getirecek noktaya kadar görülebiliyor. Bir yandan da aslında geçici bir heyecan olduğu söyleniyor. Bu muhtemelen ikisi de değil ama ikisinin ortasında bir yerde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ben belki sonda söylenecek sözü başta ifade edeceğim: Buhar makinesinin icadından bu yana, bilgisayara kadar daha doğrusu tüm teknolojik gelişmeler bazı meslekleri ortadan kaldırmıştır. Ama bununla birlikte yeni meslekler de ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

'BASİT MESLEKLERDE İŞ GÜCÜ AZALIŞI TAHMİN EDİLİYOR'

Yapay zeka konusunda önemli olanın, ortadan kaldırdığı meslekler kadar yeni meslekler getirip getirmeyeceği olduğunu ifade eden Özdemir, "Aslında bununla ilgili daha fazla somut veriye ihtiyacımız var. Bu alanda pek çok uluslararası çalışma var; hâlihazırda da yürütülmeye devam ediyor. İstihdamda en çok artacağı meslek gruplarını sorduk işverenlerimize. Profesyonel meslek mensuplarının, teknik elemanların, teknikerlerin, tesis ve makine operatörleri ile montajcıların artacağını düşünüyor işverenlerimiz. En çok daralma beklenen meslek kolu da, aslında uluslararası çalışmalarla uyumlu bir şekilde, büro hizmetleri; hizmet ve satış elemanları ile nitelik gerektirmeyen basit mesleklerde bir iş gücü azalışı olacağı tahmin ediliyor" dedi.