Karadeniz ve çevresindeki bölgelerin stratejik, ekonomik, çevresel ve kültürel dinamiklerini ele almayı hedefleyen, genel teması "Çatışma Çözümleri, Sürdürülebilirlik ve Kalkınma" olan 8'inci Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi başladı. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleşen etkinlik, 9 Mayıs Cuma günü ise online oturumlar ile devam edecek.

Etkinliğin açılışında konuşan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Lazar Comanescu, akademik bir ortamda bulunmanın kendisi için her zaman çok zenginleştirici olduğunu belirterek etkinliğe katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Comanescu, son derece iyi zamanlanmış ve iyi seçilmiş bir konuya sahip bir kongreye katıldığını aktararak, çatışmaların önlenmesi, sürdürülebilirlik ve kalkınmanın önemine işaret etti.

Kongrenin konusunun Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile yakından ilgili olduğuna dikkati çeken Comanescu, "Eğer sürdürülebilir bir kalkınmanın öncüllerini oluşturmak istiyorsak, bölgede mümkün olan azami ölçüde çatışmalardan kaçınmak için çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Karadeniz bölgesi jeostratejik öneme sahip"

Lazar Comanescu, ekonomik işbirliği sayesinde karşılıklı birliktelik hissinin sağlanabileceğini dile getirerek, özellikle Kovid-19 salgınından sonra küreselleşmeden kurtulma, dirençli olma, dayanıklı olma ve bağımlığın azaltılması gibi konuların daha çok öne çıktığını ifade etti.

Dijitalleşme, karşılıklı bağımlılıkların kesinlikle farklı bir paradigma içinde olacağına işaret eden Comanescu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün kurulduğundan bu yana bölgedeki savaş nedeniyle en zor zamanlardan geçtiğini vurguladı.

Comanescu, dünya haritasına bakıldığında Karadeniz bölgesinin jeostratejik öneme sahip olduğunu ve bu konuda Brüksel, Avrupa Birliği, ABD ve Çin'den bakıldığında herkesin hemfikir olduğunu aktardı.

Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya ise yaklaşık 20 yıldır kongre faaliyetleriyle meşgul olduklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesine katkısı bulunan paydaşlara ve organizasyon ekibine teşekkürlerini iletti.