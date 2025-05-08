Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından TBMM'de DEM Parti grubuna yönelik taziye ziyaretleri sürüyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve beraberindekiler, taziyeye gelenleri ağırladı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yanı sıra pek çok milletvekili, DEM Parti grubuna ayrı ayrı taziye ziyaretinde bulundu.

Arınç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Önder'in vefatı öncesi aracına düzenek yerleştirilmesi ile ilgili, "Bu durumu görüşmede konuşmadık ama gelirken danışmanlarımız söyledi. Geçmişte ve bugün de bazı köklü sorunları çözmek için adım atanlara şu veya bu sebeple her şey yapılabilir. O yüzden bu süreçte görev alan insanların çok dikkatli olmaları ve devletin onları yakın koruma altında tutmaları gerekir. Umarım amacına ulaşmayacak bu hareketler, Türkiye için artık bir son olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)