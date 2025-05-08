İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Zile ilçe merkezindeki bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine 6 Mayıs’ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. ve Ş.Ş. (49) isimli şüphelilerin bağ evinde kazı yaptığı belirlendi. Kazı alanında 3 metreye 3 metre ebatlarında, üzerinde Antik Yunanca 'ΤΡΥΦΗ' yazan ve bir kadın figürü bulunan mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yapılan alanı torbalarla kapatarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. F.Ş., M.Ş. ve Ş.Ş. olay yerinde, bağlantılı oldukları A.Ş. ise ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ile A.Ş. dün akşam çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi, M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi mozaiğin uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

KAÇAK KAZI YAPARKEN VİDEO ÇEKİP PAYLAŞMIŞLAR

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ş.’nin kazı yaparken çektiği görüntüleri 1 ay önce bir sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde M.Ş’nin ‘Tokat 08.04.2025 Memet’ şeklinde not yazıp kameraya gösterdiği ve kazı yapan bir kişinin göründüğü anlar yer aldı. (DHA)