Rize Soğukçeşme Köyünde kontrolden çıkan hafif ticari araç çay bahçesine kadar yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Mükremin S.’nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yanındaki akrabası Hacer S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.