Kadınlara ilham vermeyi ve onları her anlamda güçlendirmeyi hedefleyen Beauty Fashion Day’25, 2 Mayıs’ta Ankara HiltonSA Kavaklıdere’de yoğun ilgiyle gerçekleşti. Brand Invest ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen etkinlik, moda, sağlık, güzellik ve ilham dolu bir gün yaşattı.

“Her yaşta sağlıklı, bakımlı, güzel kadın” anlayışını temel alan ve “Her şey kadınla daha anlamlı” mottosuyla hayata geçirilen organizasyon, seçkin konukların katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinliğin moderatörlüğünü ünlü oyuncu ve sunucu Didem Taslan üstlendi. Açılış konuşmasının ardından, üç değerli uzman hekim, güncel sağlık ve estetik trendlerine dair önemli bilgileri konuklarla paylaştı. Diş Hekimi Tansu Erakman, Kadın Doğum Uzmanı Sibel Orçan ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Özge Aydın, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Brand Invest kurucusu Naz Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yıllar önce bu projeyi yazarken çok heyecanlıydım. Aynı heyecanı hala hissediyorum. Her hazırladığım Beauty Fashion Day, benim için bambaşka bir yolculuğa sebebiyet veriyor. Bu topluluğun bir parçası olmaktan ve bu sahnede bulunmaktan her sene büyük mutluluk duyuyorum.” diyerek gelecek projelerin sinyalini verdi.

Moda dünyasının önemli tasarımcılarından Toma Fashion, Two’s Touch ve Medine Yılmaz, Beauty Fashion Day’e özel hazırladıkları koleksiyonlarla izleyicilerden tam not aldı. Defile şovları, organizasyonun en dikkat çeken anlarından biri oldu. Günün sonunda OXO DJ performansı eşliğinde gerçekleşen fuaye kokteyli, konuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinliğin bu yılki ana sponsoru Opel Türkiye olurken; Yves Rocher Kozmetik, Yumi Lasher Türkiye ve Beauty sponsor olarak öne çıktı. N Prime Yatırım Mülkiyet ve Emine Yeter Global ise yan sponsor olarak projeye destek verdi.

Her yıl daha da büyüyerek kadınların hayatına değer katan Beauty Fashion Day, bu yıl da katılımcılarından tam not alarak büyük bir başarıya imza attı.