Çankırı Dernekler Konfederasyonu, Türkiye genelinden gelen federasyon ve dernek temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 500 delegenin katılımıyla 4 Mayıs 2025 Pazar günü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına ilgi yoğundu. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da katılımcılar arasında yer aldı.

KAPTAN MUSTAFA CAN GÜVEN TAZELEDİ

Genel Kurul’da kültürel bağlarını koparmaması ve derneklerin bölgesel sorunlara çözüm üretme potansiyeli sıkça vurgulandı. Yapılan seçimlerde, mevcut başkan Kaptan Mustafa Can üyelerden büyük destek alarak yeniden Çankırı Dernekler Konfederasyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Can’ın konuşmasında “Biz birlikte güçlüyüz” vurgusu öne çıkarken, önümüzdeki dönemde dernekler arası koordinasyonun ve gençlerin sürece daha fazla dahil edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Başkan Can, şöyle konuştu: “Bugün burada yalnızca bir genel kurul yapmıyoruz. Çankırı tarihinde gelecek kuşakların bir milat olarak kabul edecekleri bir büyük atılımın ilk adımını atmış olacağız. Bundan böyle Çankırı’nın sesi, etkinliği, ağırlığı sadece Ankara ve İstanbul’da değil bütün vatan sathına yayılacak, yankılanacaktır. 6 Ekim 2023’ten bugüne birçok projeyi hayata geçirdik. Bugünden itibaren de bunlara yenilerini ekleyeceğiz.”

Toplantı, Çankırılıların birlik ve beraberlik vurgusu ile sona erdi.