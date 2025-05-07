Sonsöz yazarı Murat Özbülbül, Ebru Güngör'ün konuğu olarak son yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Program Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim ile başladı.

''KARDEŞ KAVGASI BAŞLADI''

Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğinde, küresel piyasalarda ciddi endişeye neden oldu.

Özbülbül konu hakkında, ‘’Her iki tarafında nükleer silahı var. Dünyada sıcak bölgeler var. Rusya-Ukrayna Savaşı sürüyor. Orta Doğu’da bir savaş var ve daha da büyüyebilir. Şimdi birde bir kardeş kavgası ortaya çıktı. Dünya üzerindeki gerilim Asya’ya sıçradı. Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi, sosyalist bir ülke. Çin gibi bir tehdit olarak görülmüyor ama geleceğin parlayan yıldızlarından biri olması öngörülüyor.'' dedi.

Özbülbül sözlerine, ‘’Hindistan ve Pakistan savaşa tutuşursa;

- Küresel bütün dengeler yerinden oynar.

- Savaş, altına olan talebi arttırır.

- Emtialara talebi attırır. ‘’ devam etti.

Murat Özbülbül Türkiye'nin savaşa tutumu hakkında, ‘’Türkiye savaşa çok uzak ama İslam Kardeşliği felsefesi ile Pakistan’ı destekleyecektir. Bu da Hindistan ile olan ilişkileri bozacaktır. Arapların kavgasına karışmıyorsak, bu kardeş kavgasına da karışmamak lazım. İki ülkede de hukukumuz varsa bu çatışmayı yatıştırmaya oynamalıyız.'' dedi

TRUMP VE FED KRİZİ

FED'in bugün faiz kararını açıklaması bekleniyor. Özbülbül konu hakkında, ‘’Powell, Trump’ı değil bilimi dinleyecek. Amerika’da faizleri indirmek için sebep yok. Orta yol bulup sabit tutacak gibi ve Trump buna çok kızacak.'' dedi.

ASGARİ ÜCRET VE ALTINA HÜCUM

Vatandaşlar kredi çekemedikleri için internet üzerinden taksitli altın alıp kuyumcularda bozduruyor. Asgari ücret 4 ayda eridi. Vatandaşın cebinden tam 2 bin 953 lira buharlaştı. Bu rakamlardan sonra Temmuz’da zam yapılır mı? sorusuna Özbülbül, ‘’Temmuz’da zam yapılmasının gerekliliği bu altın haberinde ortaya çıkıyor. İnsanlar geçinemiyor. Hükümet insanlar harcama yapmasın diye gelirlerini kıstığı gibi kredi yolunu da kapatıyor. Vatandaşta bu tarz yollara giriyor. Böyle zamanlarda sahtecilik çok fazla olur vatandaşlar dikkatli olmalı.’’ ifadesinde bulundu.

Özbülbül internet üzerinden altın alımı hakkında, ‘’Mantıklı gibi gözükse de çok ciddi bir faiz ödüyorsun. Kredi kartı taksitini ödeyebilirsen mesele yok tabii ki. Bu da halkın ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Çaresiz şekilde para bulmaya çalışıyorlar niye? Gelirleri yetmiyor.’’ uyarılarında bulundu.

Temmuz ayında zam gelir mi? sorusuna ise, ‘’Temmuz’u bırak derhal şimdi tüm ücretlere zam yapılmalı. Ortada enflasyonla mücadeleye yönelik bir program, gayret filan yok. Ben öyle düşünüyorum.'' dedi.

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https://www.youtube.com/watch?v=w3gxIKJORl4