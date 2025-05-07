Bosna Hersek’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Tuzla Kantonu, Türkiye ile turizm alanındaki ilişkilerini geliştirmek için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ziyaret kapsamında, Türkiye’den çok sayıda tur operatörü ve medya temsilcisi Tuzla Kantonu’na giderek bölgedeki tarihi, kültürel ve turistik alanları yakından inceleyecek. Ziyaret boyunca çeşitli iş görüşmeleri (B2B) de gerçekleştirilecek.

Ziyaret, Tuzla Kantonu Hükümeti’nin desteğiyle, Tuzla Kantonu Turizm Birliği tarafından organize edilecek. Programda, İstanbul’dan Tuzla’ya direkt uçuş düzenleyen AJet ve Pegasus Hava Yolları yetkilileri de yer alacak.

Türkiye ile bölge arasındaki turizm trafiğini artırmayı amaçlayan organizasyon çerçevesinde, Türk heyet Lukavac Turizm Fuarı’na katılacak ve burada "Tuzla Kantonu’nun Kalkınmasında Sağlık Turizmi ve Medyanın Rolü" başlıklı konferansa da iştirak edecek.

Fuar kapsamında Türkiye Basın Federasyonu ile Tuzla Kantonu Turizm Birliği arasında turizm ve medya alanlarında iş birliği protokolü imzalanacak. Bu adım, iki ülke arasında sürdürülebilir turizm ilişkileri kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Ziyaretin ikinci gününde ise Tuzla şehir turu gerçekleştirilecek. Katılımcılar Meydan, Kapiya, Turali Bey Camii ve Pannonica Tuz Gölleri gibi önemli destinasyonları ziyaret edecek. Ardından, yakın bölgedeki Srebrenik şehrinde yer alan Çoyluk Camii, Srebrenik Kalesi ve Orion Turistik Bölgesi gezilecek.

Ayrıca, Türkiye’den gelen iş dünyası temsilcileri, Srebrenik Belediyesi yetkilileriyle de bir araya gelerek potansiyel iş birliklerini masaya yatıracak.