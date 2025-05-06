BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını dile getiren analistler, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Bankacılık ve Holding Endeksinde Karışık Seyir

BIST 100 endeksi içinde, bankacılık endeksi yüzde 1,21 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti. Bankacılık sektöründeki artış, sektöre olan ilginin arttığını ve yatırımcıların güvenli liman olarak bankacılık hisselerine yöneldiğini gösteriyor. Holding sektöründeki düşüş ise genel piyasa hareketliliği ve sektör bazlı gelişmelere dayalı olarak yorumlanabilir.

Sektör Endekslerinde Madencilik Yükselişte, Kimya Petrol Plastik Geriledi

Sektör endeksleri arasında, en çok kazandıran sektör madencilik oldu. Madencilik endeksi, yüzde 4,04 oranında bir artışla en yüksek kazancı sağladı. Öte yandan, kimya, petrol ve plastik sektöründe yüzde 1,76 oranında bir düşüş yaşandı.

Fed Kararları ve Fitch Ratings Webinarı Yatırımcıların Gündeminde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcılar "bekle-gör" yaklaşımına girerken, borsa piyasasında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, yatırımcıların Fed’in faiz kararını ve özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını dikkatle izleyeceklerini belirtiyor. Pazartesi günü açıklanması beklenen Fitch Ratings’in Türkiye konulu webinarı ise yurt içindeki yatırımcıların odaklandığı bir diğer önemli etkinlik olacak.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu