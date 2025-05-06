Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2024 yılı Haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor. Uyguladığımız politikalar sonucunda talepte oluşan dengelenme, enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi. Dezenflasyon sürecinde enflasyon beklentileri ve firmaların fiyatlama davranışlarının seyri büyük önem arz ediyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 1211 sayılı, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu' gereğince Merkez Bankası'nın faaliyetleri dinlemek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında topladı. CHP'li milletvekilleri komisyon toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı güne atıfta bulunarak, '19 Mart Darbesinin Bedeli 57 Milyar Dolar' başlıklı dövizlerle katıldı. Ayrıca CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 5 Euro ile 200 TL'lik paraları gösterdi. Ağbaba, "200 lira ile bir şey alamıyorsun. Ayran ile birlikte tavuk döner bile alamazsın. Et dönerin yanından bile geçemezsin" dedi. Ağbaba ardından, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a 5 Euro'nun 200 liradan daha büyük olduğunu belirterek, "Sayın Başkanım, 5 Euro, 200 liradan daha büyük, bizim itibarımız bu parayla ölçülüyor. Maalesef Türk Lirası’nın itibarı kalmamıştır. Bağımsız olması gereken Merkez Bankası, siyasi bir yönetim nedeniyle enflasyonun artmasına neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda Karahan, Merkez Bankası'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Sunum öncesinde CHP’li vekiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı tarihe atıfla “19 Mart Darbesinin Bedeli 57 Milyar Dolar” yazılı dövizler taşıdı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da 5 Euro ile 200 TL'yi karşılaştırarak, “200 lira ile bir şey alamıyorsun. Ayranla tavuk döner bile mümkün değil. Et dönerin yanından geçemezsin” ifadelerini kullandı. Ağbaba, Türk Lirası’nın itibar kaybına dikkat çekti.

“Talep Dengelendi, Enflasyon Düşüşte”

TCMB Başkanı Karahan, uygulanan politikaların talebi dengelediğini ve bunun enflasyondaki düşüşe katkı sağladığını söyledi. “Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi. Ancak hâlâ dezenflasyon patikamızın üzerinde seyrediyor” diyen Karahan, bu nedenle para politikasında sıkı ve kararlı duruşlarını sürdüreceklerini vurguladı.

“Küresel Belirsizlikler ve Tarife Kararları Piyasaları Etkiliyor”

Sunumda küresel gelişmelere de değinen Karahan, ABD’nin 2 Nisan’da açıkladığı gümrük tarifeleri nedeniyle küresel ticaret dinamiklerinin etkilendiğini söyledi. Karahan, “Bu kararlar küresel büyüme üzerinde riskleri artırırken, enflasyon üzerindeki etkiler ülkeden ülkeye farklılaşıyor. VIX endeksinde de ciddi yükselişler görüldü” dedi.

“İç Talepte Denge Sağlandı, Cari Açık Azaldı”

Karahan, iç taleple ilgili verilerin ılımlı seyrettiğini belirterek, “Perakende satış hacmi artsa da kart harcamaları zayıf. İç talepteki dengelenme, cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşme sağladı. 2024 son çeyrekte cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8’e geriledi” ifadelerini kullandı. Ancak 2025’te ihracata dayalı aşağı yönlü risklerin cari dengeyi yeniden etkileyebileceğini aktardı.

“Finansal Piyasalarda Oynaklığa Karşı Önlem Aldık”

Mart ayında küresel risklerin etkisiyle finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandığını hatırlatan Karahan, “Makroekonomik görünümün bozulmaması için hızlı önlemler aldık. Bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerini dikkate alarak parasal sıkılığı destekleyen adımlar attık” dedi.

“Net Döviz Pozisyonu 81 Milyar Dolar İyileşti”

Karahan, Türk Lirası'na olan güvenin arttığını ve bunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade etti. Swap hariç net rezervin 22 Mart 2024’te eksi 65 milyar dolardan, 14 Mart 2025’te artı 66 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Karahan, 25 Nisan itibarıyla bu rakamın 17 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece toplamda net döviz pozisyonu 81 milyar dolar iyileşmiş oldu.

Komisyon toplantısı, milletvekillerinin soruları ve değerlendirmeleriyle devam ediyor.