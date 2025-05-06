Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Öte yandan Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde bekleyen basın mensupları ve görevli polislerle de bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sürpriz bir görüşme yapıldığı duyuruldu. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki şahsi konutunda gerçekleşti ve saat 18.00'de başladı.

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Görüşme öncesinde, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutunun kapısında karşıladı. Bahçeli'nin elindeki tespih, dikkatli gözlerden kaçmadı. Liderler, kameraların önünde poz verdikten sonra içeri geçerek görüşmeye başladılar.

117 Gün Sonra Bir Araya Geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, en son 9 Ocak 2025 tarihinde, Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişlerdi. Bugün gerçekleştirilen görüşme, o tarihten sonra ilk kez yapılan yüz yüze görüşme oldu. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

Küresel, Bölgesel ve Siyasi konular ele alınacak

Görüşme ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.