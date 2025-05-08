İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerindeki resmi hesabına Türkiye’den erişim, gece saatlerinde engellendi. Söz konusu erişim engeli, kullanıcılar tarafından fark edildikten sonra kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarının sosyal medya hesabının 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' kapatıldığı belirtiliyor. Açıklamada “TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, platforma Türkiye dışındaki ülkelerden sorunsuzca erişilebildiği, ancak Türkiye sınırları içinde hesabın görüntülenemediği belirtildi. Yaşanan bu gelişme üzerine çok sayıda kullanıcı, engeli aşmak için VPN (Sanal Özel Ağ) kullanmaya başladı.

VPN nedir?

VPN, kullanıcıların internet trafiğini şifreleyerek farklı ülkeler üzerinden bağlantı kurmalarını sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede kullanıcılar, erişim engeli bulunan içeriklere başka bir konumdan bağlanıyormuş gibi ulaşabilir.

Uzmanlar, VPN kullanımının yalnızca sansürlü içeriklere ulaşmak için değil, aynı zamanda kişisel verilerin korunması ve internette gizliliğin artırılması amacıyla da yaygın olarak tercih edildiğini vurguluyor.

İmamoğlu fotoğrafı koyan hesaplara erişim!

İmamoğlu'nun hesabının kapatılması büyük tepkilere neden oldu. Siyasi isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş, X platformunda profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirmeye başladı. Ancak edinilen bilgilere göre, profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafıyla güncelleyen bazı kullanıcıların hesapları da kapatılmaya başlandı.