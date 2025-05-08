Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Okullararası 3x3 Basketbol Turnuvası Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi̇'nde gerçekleşen ödül törenine katıldı. Ödül törenine Kaymakam Levent Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Alican Kılıç da katıldı.

"Basketbol'un kalbi Sincan'da attı"

Başkan Ercan'ın etkinliğe ilişkin ifadeleri şöyle: "Basketbolun kalbi Sincan’da attı! Okullar arası düzenlenen basketbol turnuvasında ödüller sahiplerini buldu fakat en büyük kazanan sporun birleştirici ve bütünleştirici gücü oldu Kaymakamımız Levent Kılıç veİlçe Milli Eğitim Müdürümüz Alican Kılıç ile birlikte okullar arası düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası ödül törenine katıldık. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve dereceye girenleri yürekten kutluyoruz." diye konuştu.