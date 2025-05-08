Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Kalecik Belediyesinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında, 13 Mayıs Salı günü saat 10:00'da Kalecik Atatürk Parkında "Ailecek Şenlik Var" etkinliği düzenlenecek.

Ailelerin birlikte sosyalleşme ve vakit geçirme, iletişim kurma anlamında hayata geçirilen etkinlikte, Atölyeler, Sahne Etkinlikleri, Geleneksel Oyun, Yarışma ve Spor Aktiviteleri gibi pekçok aktivitelerle çocuklar eğlenecek.

"Eğlence ve iyiliği buluşturuyoruz"

ABB'nin etkinliğe ilişkin paylaşımı şöyle: "İyilik Başkent’te Geziyor! Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Ailede Şenlik Var” etkinliği, aileleri bir araya getirerek eğlence ve iyiliği buluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.