Geçtiğimiz günlerde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde belediye ekipleri tarafından yapılan sokak köpeği toplama operasyonu, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Söğüt'ün paylaşımları gündem olmuş, X üzerinden yapılan paylaşımlarda CHP'de olan Kahramankazan Belediyesi'ne tepkiler yağmıştı.

Bunun üzerine Sonsöz Gazetesi Muhabiri Melisa Sapaz'a röportaj veren Sanayi bölgesinde uzun süredir gönüllü olarak kısırlaştırma ve bakım çalışmalarını sürdüren ve Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Söğüt, belediyenin yaptığı toplama işlemlerine sert tepki gösterdi. Dernek Başkanı Berzan Söğüt, gönüllü olarak orada hayvanlara bakan esnaf bir vatandaşın uyarısı üzerine sanayiye gittiklerini ve orada yaşlı bir köpeğin belediye ekipleri tarafından zorla alındığına şahit olduklarını belirtti.

"Kimsenin şikayeti yok!"

Söğüt, “Yıllardır kısırlaştırmasını bizzat yaptığımız, sahipsiz ama zararsız hayvanlar bir sabah ansızın toplanmaya başladı. Oradaki insanların hiçbirinden şikayet yok. Bu hayvanlar yaşlı ve son dönemlerini huzurla geçirmeyi hak ediyorlar,” dedi.

"Amaçları korumak değil, yok etmek”

Söğüt, belediyenin yıllardır kısırlaştırma faaliyetlerinde yetersiz kaldığını, şimdi ise yeni yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek ani bir toplama seferberliğine giriştiğini savundu. “Bugüne kadar bize ihbar gönderen, sorumluluğu sivil toplumun omuzlarına bırakan belediye, bugün canla başla sokak hayvanlarını topluyor. Amaçları korumak değil, yok etmek” ifadelerini kullandı.

"Canlı yayında saldırı girişimi"

Söğüt, olay yerinde yaşanan gerginlik sırasında belediye çalışanlarıyla tartışma yaşadıklarını ve bir görevlinin kendisine fiziki saldırıda bulunmaya çalıştığını da iddia etti. “O an canlı yayındaydım, telefonum yere düştü, arbede çıktı ve mekanı terk etmek zorunda kaldık. Biz ayrıldıktan sonra hayvanlara saldırdılar. Yaşlı, savunmasız tüm köpekler toplandı” dedi.

"Yüzlerce köpek kayboldu"

Dernek, olay sonrasında yasal yollara başvurduğunu ve avukatlarıyla birlikte süreci takip ettiklerini duyurdu. Söğüt, “Alçakgönüllülüğümüz sayesinde yıllardır bu hayvanlara kol kanat gerdik ama şu an yüzlerce köpek kayboldu. Bu yasa kapsamında elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz,” diyerek kamuoyuna destek çağrısı yaptı.

Kahramankazan Belediyesi ne açıklama yapacak?

Öte yandan, bu iddialar ve tepkiler karşısında Kahramankazan Belediyesi'nin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Ayrıca CHP’li belediyelerin toplama işlemi yapması, kamuoyunda tepkilerin daha da büyümesine neden oluyor. Bu süreçte CHP’nin nasıl bir tutum sergileyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.