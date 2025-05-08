Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve tüketici bilgilendirmesini artırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, 8 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, gıda satış yerleri ve toplu tüketim alanlarında faaliyet gösteren tüm gıda işletmeleri, tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir noktada işletmeye ait karekod bulundurmak zorunda olacak. Bu karekod sayesinde tüketiciler, işletmenin kayıtlı olup olmadığını kolayca kontrol edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, karekod uygulamasına ilişkin teknik detaylar, yükümlülükler ve uygulama yöntemlerini kapsayan usul ve esasları belirleyecek. Bu bilgiler, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

Uygulamaya geçiş süreci de düzenlemede netleştirildi. Gıda işletmeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karekod uygulamasına ilişkin usul ve esasların ilan edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde belirtilen kriterleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Bu sürenin sonunda denetimlerin başlaması ve kurala uymayan işletmelere yaptırım uygulanması bekleniyor.

Uzmanlar, karekod uygulamasının, tüketici güvenliğini artırmanın yanı sıra kayıt dışı işletmelerin tespiti ve denetimi açısından da önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bakanlık ise söz konusu uygulamanın, gıda denetim süreçlerinde şeffaflığı ve izlenebilirliği artıracağını vurguluyor.