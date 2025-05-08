Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 2 gün sürecek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi'ne" katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda, Genç Bilişim Ekosistemi (GençTek) tarafından ilk kez düzenlenen zirve kapsamında, lise öğrencileri bilişim teknolojileri alanlarındaki projelerini birbirlerine tanıtarak, akranlarının öğrenimine katkı sunacak.

Bakan Tekin'in etkinlikte satırbaşları şöyle: "Yapılan bu çalışmalar, içeride bazı politik tartışmalara sebebiyet verse de politik figürler siyasi gerekçelerle muhalefet etmek için 'Ülkenin parası şu kadar, milyar dolarlık bir iş harcamaya değer mi, niye yapıyorsunuz' diyen muhalefete rağmen ısrarla bu altyapıyı kurduk. Onlar bu muhalefeti yaparken, bütün uluslararası derecelendirme yapan eğitimle ilgili uluslararası kuruluşlar bizim bu çabalarımızı takdir ettiler. Dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülke tanımlamasını yapıyorlar Türkiye için" dedi.

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