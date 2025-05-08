Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan AKP genel merkezinde bakanlar ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' kapsamında terör örgütü PKK'nın bugün yarın silah bırakacağını ifade ederek "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın toplantıda en dikkat çekici sözlerinden biri de “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak” diye konuşması oldu.

“BÜYÜK SORUMLULUK”

Milletvekillerine ve bakanlara bu yeni dönemin siyasi yönetimi konusunda sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, “Siyasete büyük iş düşecek. Süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bundan siyasi rant devşirmek isteyenler olabilir. Buna hazırlıklı olun. Bizi kolay bir süreç beklemiyor ama ben size bu konuda güveniyorum” dedi.

“YARGI GÖREVİNİ YAPIYOR”

Habertürk’ün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasına da değindi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak” diyen Erdoğan, hukuki sürecin bağımsız işlemesi gerektiğine dikkat çekti.