Edirne’nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi'nde bebek kıyafetleri satan iş yerinde çıkan yangın. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis, olay yerinde bekleyen ambulansın megafonundan çevrede toplanan vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için uzaklaşmaları konusunda anons yaptı. Yangın sonucu iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da olay yerine gelerek, incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Polisin, yangınla ilgili incelemesi sürüyor.