Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

"Sosyal medya hesabına erişim engeli"

İmamoğlu'na yönelik susturma politikası uygulandığını belirten Başkan Şahin'in ifadeleri şöyle: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun X platformundaki sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ülkemizde adaleti, hakkı, hukuku savunanların susturulması ve hukuka aykırı biçimde iletişim engellenerek halkın gönlünde yer etmiş bir lidere uygulanan bu sansür, milletin vicdanında asla karşılık bulmaz ve kabul edilemez. Gerçekleri söyleyenlerin sesi bastırılamaz." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025'te gözaltına alındı ve 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı. Aynı gün, CHP tarafından 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilmişti. Hakkında yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak", "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek" ve "terör örgütüne yardım" gibi iddialarla içeri alınmıştı.