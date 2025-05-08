Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ümit Özdağ'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü.

Ancak, Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi. Aktarılan bilgilere göre, Özdağ rutin kontroller için hastaneye götürüldü.